Вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Эпидемия коронавируса закончится уже к лету 2021 года, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
По его словам, к этому времени появится необходимый уровень популяционного иммунитета у 70% населения Земли либо через вакцинацию, либо через перенесение заболевания и формирование иммунитета к нему.
Он отметил, что никаких «волн» коронавируса нет, идет единый эпидемический процесс, в котором ограничительные меры могут лишь замедлить распространение болезни, но остановит ее только коллективный иммунитет, передает «Радио1».
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН объяснил, почему пожилые люди тяжело переносят вакцину американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, и заверил, что российские власти не будут спешить с регистрацией этого препарата.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 763 / сут.
Умерли
63 940+570 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 956 / сут.
- СМИ сообщили о возможном ужесточении карантина из-за COVID-19 в Германии
- «Дети играли в подвале в КОВИД»: Норкин позабавил телезрителей «садистским» стишком
- Бывшего премьера Италии Берлускони госпитализировали
- СМИ: Россия готова выйти из Договора по открытому небу вслед за США
- Около 167 тысяч мигрантов прописали в одном из московских домов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru