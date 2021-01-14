Вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Эпидемия коронавируса закончится уже к лету 2021 года, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, к этому времени появится необходимый уровень популяционного иммунитета у 70% населения Земли либо через вакцинацию, либо через перенесение заболевания и формирование иммунитета к нему.

Он отметил, что никаких «волн» коронавируса нет, идет единый эпидемический процесс, в котором ограничительные меры могут лишь замедлить распространение болезни, но остановит ее только коллективный иммунитет, передает «Радио1».

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН объяснил, почему пожилые люди тяжело переносят вакцину американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, и заверил, что российские власти не будут спешить с регистрацией этого препарата.

