Еда из доставки и гаджеты: Врач «скорой» объяснила появление детских инсультов
Часто происходит так, что родившая мать хочет быстрее выйти на работу, отсюда и пренебрежительное отношение к питанию и времяпровождению ребенка, заявила в пресс-центре НСН фельдшер Евгения Комарова.
Отсутствие у ребенка грудного вскармливания в течении первого полугода, малая подвижность и игры в гаджеты часто приводят к ранним инсультам. Об этом в пресс-центре НСН заявила фельдшер скорой помощи Евгения Комарова.
«Как работник скорой помощи по своей практике вижу, что инсульты действительно «молодеют». Если раньше мы ездили в основном к бабушкам и дедушкам с инсультами, то сейчас это и люди до 30 лет. У моих коллег такие случаи имеются. Что к этому приводит? Давайте на примере.
Вот женщина родила ребенка, но она при этом хочет строить карьеру, не оставаясь дома. Если ребенок не находится на грудном вскармливании в течение первых шести месяцев жизни, а это фундамент детского здоровья, то он имеет больше проблем со здоровьем. Затем женщина выходит на работу, ей некогда готовить, она заказывает доставку. В результате ребенок неправильно питается. Затем – малая подвижность ребенка, когда ему дают посмотреть мультики, чтобы на него не отвлекаться. И это вдобавок постоянная нагрузка на глаза, поток информации на незрелый мозг. Сколько раз я приезжала на вызовы к детям с первыми в их жизни приступами эпилепсии – выяснялось, что перед этим ребенок всю ночь играл на планшете или в телефоне», - заявила она.
Ранее врач-реабилитолог, психофизиолог Начин Монгуш в пресс-центре НСН заявил, что причиной инсульта у детей часто могут стать мышечные спазмы из-за психоэмоционального перенапряжения.
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