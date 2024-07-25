Еда из доставки и гаджеты: Врач «скорой» объяснила появление детских инсультов

«Как работник скорой помощи по своей практике вижу, что инсульты действительно «молодеют». Если раньше мы ездили в основном к бабушкам и дедушкам с инсультами, то сейчас это и люди до 30 лет. У моих коллег такие случаи имеются. Что к этому приводит? Давайте на примере.

Вот женщина родила ребенка, но она при этом хочет строить карьеру, не оставаясь дома. Если ребенок не находится на грудном вскармливании в течение первых шести месяцев жизни, а это фундамент детского здоровья, то он имеет больше проблем со здоровьем. Затем женщина выходит на работу, ей некогда готовить, она заказывает доставку. В результате ребенок неправильно питается. Затем – малая подвижность ребенка, когда ему дают посмотреть мультики, чтобы на него не отвлекаться. И это вдобавок постоянная нагрузка на глаза, поток информации на незрелый мозг. Сколько раз я приезжала на вызовы к детям с первыми в их жизни приступами эпилепсии – выяснялось, что перед этим ребенок всю ночь играл на планшете или в телефоне», - заявила она.

Ранее врач-реабилитолог, психофизиолог Начин Монгуш в пресс-центре НСН заявил, что причиной инсульта у детей часто могут стать мышечные спазмы из-за психоэмоционального перенапряжения.

