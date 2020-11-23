Джонсон назвал «фантастическим результатом» данные о безопасности вакцины от COVID-19

«Невероятно впечатляющие новости о том, что оксфордская вакцина показала такую эффективность на испытаниях», - написал глава британского правительства в Twitter, добавив, что несмотря на «фантастические результаты» вакцину ждут еще дальнейшие проверки на безопасность.

Ранее AstraZeneca заявила, что эффективность вакцины составляет около 70%, это показал промежуточный анализ клинических испытаний препарата, сообщает RT.

Ранее и.о. министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что первые партии российского аналога вакцины против коронавируса «Спутник V» могут произвести в Белоруссии до конца нынешнего года, передает РИА ФАН. По его словам, массовое производство начнется в будущем году.

