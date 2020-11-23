Джонсон назвал «фантастическим результатом» данные о безопасности вакцины от COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «фантастическим результатом» данные об эффективности вакцины против коронавируса британской фармацевтической компании AstraZeneca. Препарат был разработан совместно со специалистами Оксфорда.
«Невероятно впечатляющие новости о том, что оксфордская вакцина показала такую эффективность на испытаниях», - написал глава британского правительства в Twitter, добавив, что несмотря на «фантастические результаты» вакцину ждут еще дальнейшие проверки на безопасность.
Ранее AstraZeneca заявила, что эффективность вакцины составляет около 70%, это показал промежуточный анализ клинических испытаний препарата, сообщает RT.
Ранее и.о. министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что первые партии российского аналога вакцины против коронавируса «Спутник V» могут произвести в Белоруссии до конца нынешнего года, передает РИА ФАН. По его словам, массовое производство начнется в будущем году.
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