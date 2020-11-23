Производство российской вакцины от COVID-19 в Белоруссии начнется до конца года
Первую партию российской вакцины против коронавируса планируют произвести в Белоруссии до конца года, сообщает телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения страны Дмитрия Пиневича.
«Может быть, не на базе "Белмедпрепаратов", а на базе другого учреждения. Но это будет этот год», - сказал он.
Пиневич отметил, что промышленное производство препарата начнется в следующем году.
В сентябре премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минздрав Белоруссии подключился к завершающему этапу испытаний российской вакцины от коронавируса.
Сам Головченко пообещал быть участником испытаний. Премьер отметил, что в ближайшее время российская вакцина может быть зарегистрирована в Белоруссии.
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