Производство российской вакцины от COVID-19 в Белоруссии начнется до конца года

Первую партию российской вакцины против коронавируса планируют произвести в Белоруссии до конца года, сообщает телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения страны Дмитрия Пиневича.

«Может быть, не на базе "Белмедпрепаратов", а на базе другого учреждения. Но это будет этот год», - сказал он.

Пиневич отметил, что промышленное производство препарата начнется в следующем году.

В сентябре премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минздрав Белоруссии подключился к завершающему этапу испытаний российской вакцины от коронавируса.

Сам Головченко пообещал быть участником испытаний. Премьер отметил, что в ближайшее время российская вакцина может быть зарегистрирована в Белоруссии.

