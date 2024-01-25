Биохимик рассказала, что борщ поможет укрепить волосы и улучшить работу суставов
Борщ помогает укрепить волосы и сохранить упругость кожи благодаря полезным элементам, входящим в используемые в блюде ингредиенты. Об этом заявила научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова, сообщает Life.ru.
Эксперт в первую очередь напомнила о пользе мясного бульона на косточке.
«Из кости при приготовлении вывариваются необходимые для нашего организма питательные вещества. Коллаген, желатин, белки и аминокислоты оказывают положительное воздействие на соединительную, хрящевую и костную ткани, способствуя улучшению работы суставов, связок и сухожилий», — рассказала Поликарпова.
По словам специалиста, желатин в том числе укрепляет ногти и волосы, делает кожу упругой. Кроме того, костная ткань передает бульону соли фосфора, натрия, кальция, железа, меди и цинка, а в мясе содержится полезное для мышц и крови железо. Поликарпова добавила, что все компоненты мясного бульона легко усваиваются.
«Вред от бульона может быть лишь в том случае, если мясо для его приготовления содержит ... превышающее допустимую норму количество антибиотика либо ... вещества, применяемые в фермерских хозяйствах для стимуляции быстрого набора веса», — подчеркнула эксперт.
Биохимик также рассказала о пользе овощей, используемых в борще. Так, клетчатка улучшает пищеварение и обмен веществ, помогает снижать уровень холестерина, свекла содержит биологически активные бетацианы, а морковь — способствующий замедлению старения бета-каротин. Кроме того, в луке и чесноке содержатся эфирные масла, фитонциды, витамины и микроэлементы с антибактериальными свойствами. Они укрепляют иммунитет, помогают нормализовать уровень холестерина и глюкозы, стабилизируют метаболизм.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Нафтогаз Украины» заявил о кибератаке на сайт и колл-центр
- СМИ: Лолита даст концерт в Чехове 20 февраля
- Фильм «Брат 3» выйдет в российский прокат 1 февраля
- Цена нефти Brent на бирже поднялась выше $81 впервые с конца декабря
- Путин сегодня встретится со студентами университета Канта в Калининграде
- Милонов назвал День святого Валентина «праздником искаженных ценностей»
- В ООН заявили о 12 погибших при обстреле здания БАПОР на юге Газы
- Биохимик рассказала, что борщ поможет укрепить волосы и улучшить работу суставов
- Знаменитую работу Бэнкси «Любовь в мусорной корзине» вновь переименовали
- Вышел новый трейлер фильма «Сто лет тому вперёд» по повести Булычёва об Алисе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru