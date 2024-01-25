Биохимик рассказала, что борщ поможет укрепить волосы и улучшить работу суставов

Эксперт в первую очередь напомнила о пользе мясного бульона на косточке.

«Из кости при приготовлении вывариваются необходимые для нашего организма питательные вещества. Коллаген, желатин, белки и аминокислоты оказывают положительное воздействие на соединительную, хрящевую и костную ткани, способствуя улучшению работы суставов, связок и сухожилий», — рассказала Поликарпова.

По словам специалиста, желатин в том числе укрепляет ногти и волосы, делает кожу упругой. Кроме того, костная ткань передает бульону соли фосфора, натрия, кальция, железа, меди и цинка, а в мясе содержится полезное для мышц и крови железо. Поликарпова добавила, что все компоненты мясного бульона легко усваиваются.

«Вред от бульона может быть лишь в том случае, если мясо для его приготовления содержит ... превышающее допустимую норму количество антибиотика либо ... вещества, применяемые в фермерских хозяйствах для стимуляции быстрого набора веса», — подчеркнула эксперт.

Биохимик также рассказала о пользе овощей, используемых в борще. Так, клетчатка улучшает пищеварение и обмен веществ, помогает снижать уровень холестерина, свекла содержит биологически активные бетацианы, а морковь — способствующий замедлению старения бета-каротин. Кроме того, в луке и чесноке содержатся эфирные масла, фитонциды, витамины и микроэлементы с антибактериальными свойствами. Они укрепляют иммунитет, помогают нормализовать уровень холестерина и глюкозы, стабилизируют метаболизм.

