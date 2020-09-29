Домашний режим для пожилых в Москве будет действовать до 28 октября

Ранее Собянин пояснил, что штрафовать за выход из дома никого не будут, также как и блокировать социальные карты для поездок на общественном транспорте. Не ограничиваются и занятия спортом на открытом воздухе.

Работающие граждане старше 65 лет смогут автоматически оформить больничные листы. Возобновили работу такие сервисы, как телемедицина, доставка льготных лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости, а также психологическая поддержка.

ВЦИОМ выяснил, что 45% россиян провели летний отпуск в этом году не так, как планировали. Их планы на отдых разрушила пандемия коронавируса, из-за которой во всем мире в марте ввели жесткие ограничения, сообщает телеканал «360».

