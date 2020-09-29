Домашний режим для пожилых в Москве будет действовать до 28 октября

Граждане старше 65 лет и жители с хроническими заболеваниями должны будут соблюдать домашний режим в течение месяца, до 28 октября. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, который опубликован на сайте столичной мэрии.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет рекомендовано по возможности не выходить из дома, такая же рекомендация относится к людям, имеющим хронические заболевания.

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Ранее Собянин пояснил, что штрафовать за выход из дома никого не будут, также как и блокировать социальные карты для поездок на общественном транспорте. Не ограничиваются и занятия спортом на открытом воздухе.

Работающие граждане старше 65 лет смогут автоматически оформить больничные листы. Возобновили работу такие сервисы, как телемедицина, доставка льготных лекарств, продуктов и других предметов первой необходимости, а также психологическая поддержка.

ВЦИОМ выяснил, что 45% россиян провели летний отпуск в этом году не так, как планировали. Их планы на отдых разрушила пандемия коронавируса, из-за которой во всем мире в марте ввели жесткие ограничения, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСергей Собянин
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