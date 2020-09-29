Один процент до новых COVID-ограничений

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом обсуждался во вторник на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин. Всю вторую половину сентября показатели заболеваемости COVID-19 неуклонно растут, особенно динамично – в Москве. За последние сутки в столице зафиксировано 2 300 новых случаев – максимум с 31 мая. Ситуация не новая, так было и весной, заметил глава государства, призвав руководство регионов быть готовым к любому развитию событий.

Власти Москвы уже объявили о дополнительных мерах, призванных затормозить распространение инфекции. Мэр Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым школы столицы с 5 по 18 октября закроются на двухнедельные каникулы. При этом детские сады продолжат работать по обычному графику.

Собянин просил родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. «А если выходить гулять — то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте... Значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее», - написал Собянин в своем блоге.

Именно среди детей сейчас фиксируется весьма существенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, на 18,4%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, если россияне не хотят возврата к жестким ограничениям, подобным тем, что были весной, они должны соблюдать все меры эпидемиологической безопасности: масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности.

Меры защиты от коронавируса должны быть необременительные, обратил внимание Путин. «Святой обязанностью» руководителей всех уровней власти и управления он назвал задачу «очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты».

«Маски, социальная дистанция, самоизоляция, ограничения по местам учебы, работы, безусловно, людям надоели, и я их прекрасно понимаю», - сказал президент.

Путин добавил, что «до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому не всегда верят, что страна столкнулась с «опасным противником».

Показатель, от которого напрямую зависит возможность ужесточения ограничительных мер в связи с коронавирусом, назвала РИА Новости руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По ее словам, необходимо следить за запасом коечного фонда: если останется менее 30% свободных коек, придется рассмотреть меры по ограничению контактов граждан.

На сегодня свободный коечный фонд для коронавирусных больных в России составляет 31%, доложила президенту вице-премьер Голикова.

Если исходить из двух этих заявлений, то до новых ограничений остался всего один процент.

