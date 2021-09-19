Доктор предупредил об опасности кофе по утрам

Кофе натощак сразу после пробуждения нарушает естественные процессы в организме. Человеческому телу помогает проснуться гормон кортизол, а кофеин мешает утреннему пробуждению, пояснил доктор Карана Раджа (Karan Raj).

Специалист посоветовал отложить питье кофе на более позднее утро.

«Отложите свой напиток до середины утра, когда ваш уровень кортизола понизится. В таком случае кофеин сработает гораздо эффективнее», — сказал Радж.

Пользователи сети возмутились такими рекомендациями и активно выражали несогласие с советами специалиста.

Ранее врач-диетолог Ирина Лизун назвала главное условие для приема кофе по утрам. По ее словам, этот напиток можно употреблять только с едой или после еды.

