Доктор Мясников указал на главные ошибки при измерении давления
Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников дал рекомендации, как избежать ошибок при измерении давления. Об этом сообщает РИА.
Так, не следует измерять давление после физических нагрузок или в спешке.
Исследование лучше проводить на обеих руках, а не на одной.
Для получения точных данных следует принять правильную позу - выпрямить спину, не перекрещивать ноги.
Продолжительность жизни не более чем на 25% зависит от наследственности, и большинство людей при определённых усилиях могут жить дольше и лучше. Об этом рассказала главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва. Она советует следить за базовыми показателями организма: давлением, уровнем холестерина и глюкозы. Гериатр подчеркнула, что все основные исследования включены в бесплатную программу диспансеризации.
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