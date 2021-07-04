Доктор Мясников указал на главные ошибки при измерении давления

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников дал рекомендации, как избежать ошибок при измерении давления. Об этом сообщает РИА.

Врач научил, как измерить давление без тонометра

Так, не следует измерять давление после физических нагрузок или в спешке.

Исследование лучше проводить на обеих руках, а не на одной.

Для получения точных данных следует принять правильную позу - выпрямить спину, не перекрещивать ноги.

Продолжительность жизни не более чем на 25% зависит от наследственности, и большинство людей при определённых усилиях могут жить дольше и лучше. Об этом рассказала главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва. Она советует следить за базовыми показателями организма: давлением, уровнем холестерина и глюкозы. Гериатр подчеркнула, что все основные исследования включены в бесплатную программу диспансеризации.

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Фото: mos.ru
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