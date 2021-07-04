Доктор Мясников указал на главные ошибки при измерении давления

Так, не следует измерять давление после физических нагрузок или в спешке.

Исследование лучше проводить на обеих руках, а не на одной.

Для получения точных данных следует принять правильную позу - выпрямить спину, не перекрещивать ноги.

Продолжительность жизни не более чем на 25% зависит от наследственности, и большинство людей при определённых усилиях могут жить дольше и лучше. Об этом рассказала главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва. Она советует следить за базовыми показателями организма: давлением, уровнем холестерина и глюкозы. Гериатр подчеркнула, что все основные исследования включены в бесплатную программу диспансеризации.

