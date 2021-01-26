Главный гериатр Минздрава рассказала, как увеличить продолжительность жизни
Продолжительность жизни не более чем на 25% зависит от наследственности, и большинство людей при определённых усилиях могут жить дольше и лучше. Об этом рассказала главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва.
Эксперт в интервью «Радио 1» перечислила пять основных условий для увеличения продолжительности жизни.
Как отметила Ткачёва, физическая активность — первостепенный фактор, влияющий на продолжительность жизни.
«Чтобы дольше жить, во-первых, важно быть в хорошей физической форме, сохранить мышечную массу. Для этого надо много двигаться и тренироваться. Это один из доказанных элементов сохранения молодости. Чем активнее наша мышечная система, тем дольше вы живёте – есть такая закономерность», – рассказала врач.
Также для долголетия важны постоянные тренировки для ума. Специалист отметила, что человек живёт дольше и выглядит лучше, если много работает умственно и тренирует память.
«Центральная нервная система – это такой дирижёр, управленец, который руководит работой всех наших внутренних органов и систем. И если этот управленец активный, если он молодой, то и мы будем молоды», – рассказала гериатр.
Кроме того, тем, кто хочет жить долго, необходимо отказаться от вредных привычек. Ткачёва подчеркнула, что курение и употребление спиртного — «путь к ускоренной старости». По словам гериатра, курение провоцирует быстрое старение сосудов, ухудшение состояния бронхолёгочной системы и риск развития онкологии.
Также специалист рекомендовала придерживаться правильного питания, употреблять больше овощей и фруктов.
Ещё одна составляющая долголетия и здоровья – профилактика заболеваний. Ткачёва советует следить за базовыми показателями организма: давлением, уровнем холестерина и глюкозы. Гериатр подчеркнула, что все основные исследования включены в бесплатную программу диспансеризации. По итогам проверки организма врач даст пациенту индивидуальные рекомендации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+18 241 / сут.
Умерли
70 482+564 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+23 798 / сут.
- Песков прокомментировал информацию о бесполётной зоне над дворцом в Геленджике
- По итогам несогласованных акций в России возбудили 20 уголовных дел
- Сенат утвердил Блинкена на пост госсекретаря США
- Арестован первый напавший на силовика на московском митинге 23 января
- Депутат Калашников объяснил своё предложение о портрете Путина на деньгах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru