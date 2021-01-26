Главный гериатр Минздрава рассказала, как увеличить продолжительность жизни

Продолжительность жизни не более чем на 25% зависит от наследственности, и большинство людей при определённых усилиях могут жить дольше и лучше. Об этом рассказала главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва.

Эксперт в интервью «Радио 1» перечислила пять основных условий для увеличения продолжительности жизни.

Как отметила Ткачёва, физическая активность — первостепенный фактор, влияющий на продолжительность жизни.

«Чтобы дольше жить, во-первых, важно быть в хорошей физической форме, сохранить мышечную массу. Для этого надо много двигаться и тренироваться. Это один из доказанных элементов сохранения молодости. Чем активнее наша мышечная система, тем дольше вы живёте – есть такая закономерность», – рассказала врач.

Также для долголетия важны постоянные тренировки для ума. Специалист отметила, что человек живёт дольше и выглядит лучше, если много работает умственно и тренирует память.

«Центральная нервная система – это такой дирижёр, управленец, который руководит работой всех наших внутренних органов и систем. И если этот управленец активный, если он молодой, то и мы будем молоды», – рассказала гериатр.

Кроме того, тем, кто хочет жить долго, необходимо отказаться от вредных привычек. Ткачёва подчеркнула, что курение и употребление спиртного — «путь к ускоренной старости». По словам гериатра, курение провоцирует быстрое старение сосудов, ухудшение состояния бронхолёгочной системы и риск развития онкологии.

Также специалист рекомендовала придерживаться правильного питания, употреблять больше овощей и фруктов.

Ещё одна составляющая долголетия и здоровья – профилактика заболеваний. Ткачёва советует следить за базовыми показателями организма: давлением, уровнем холестерина и глюкозы. Гериатр подчеркнула, что все основные исследования включены в бесплатную программу диспансеризации. По итогам проверки организма врач даст пациенту индивидуальные рекомендации.

