Врач научил, как измерить давление без тонометра

В случае, если тонометра под рукой не оказалось, измерить артериальное давление помогут достижения современной техники и медицины, в том числе - специальные приложения для смартфона, сообщает «Прайм» со ссылкой на врача-терапевта «СМ-Клиника» Анастасию Атаман.

Узнать показатели артериального давления можно по пульсу. Для этого потребуются часы с секундной стрелкой или мобильный телефон со встроенным секундомером. «Однако среди специалистов такие способы измерения давления не считаются точными», - напомнила врач.

Атаман рекомендует знать параметры своего артериального давления даже тем, кто не жалуется на здоровье. В границах нормы считается АД 120/80 мм ртутного столба.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что употребление белых рафинированных продуктов ведет к увеличению объема талии, повышению артериального давления, уровня сахара и холестерина.

