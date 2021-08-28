Мясников рассказал о пользе красного вина при постковидном синдроме
Употребление красного вина в небольших количествах помогает смягчить постковидный синдром. Об этом рассказал врач, телеведущий Александр Мясников в беседе с Ura.ru.
По словам медика, при наличии проблем после заболевания может быть полезен бокал красного вина.
«В напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант», – пояснил Мясников.
Вместе с тем медик отметил, что этот способ борьбы с последствиями коронавируса не подходит непьющим людям. Кроме того, употреблять алкоголь разрешается через неделю после окончания острой фазы заболевания.
Мясников подчеркнул, что спиртные напитки противопоказаны в острый период любого инфекционного заболевания, «когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 630 / сут.
Умерли
179 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+19 661 / сут.
- Мясников рассказал о пользе красного вина при постковидном синдроме
- В России потушили 75 природных пожаров за сутки
- Число жертв взрывов на складах в Казахстане возросло до 13
- В Казахстане объявили 29 августа днем траура по погибшим при взрывах на складах
- Врач рассказал, как распознать проблемы со здоровьем по лицу
- Аналитики назвали популярные летом направления для поездок по России на поездах
- Посольство Китая прокомментировало доклад разведки США о коронавирусе
- Три человека погибли в ДТП в Новосибирске
- США в ходе спецоперации уничтожили боевика ИГ в Афганистане
- На Украине рассказали об ультиматуме Меркель Зеленскому
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru