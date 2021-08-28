Мясников рассказал о пользе красного вина при постковидном синдроме

Употребление красного вина в небольших количествах помогает смягчить постковидный синдром. Об этом рассказал врач, телеведущий Александр Мясников в беседе с Ura.ru.

Эпидемиолог назвал способ победить постковидный синдром

По словам медика, при наличии проблем после заболевания может быть полезен бокал красного вина.

«В напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант», – пояснил Мясников.

Вместе с тем медик отметил, что этот способ борьбы с последствиями коронавируса не подходит непьющим людям. Кроме того, употреблять алкоголь разрешается через неделю после окончания острой фазы заболевания.

Мясников подчеркнул, что спиртные напитки противопоказаны в острый период любого инфекционного заболевания, «когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме».

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Фото: facebook.com/Александр Леонидович Мясников
ТЕГИ:ВиноВрачиКоронавирус
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