Мясников рассказал о пользе красного вина при постковидном синдроме

По словам медика, при наличии проблем после заболевания может быть полезен бокал красного вина.

«В напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант», – пояснил Мясников.

Вместе с тем медик отметил, что этот способ борьбы с последствиями коронавируса не подходит непьющим людям. Кроме того, употреблять алкоголь разрешается через неделю после окончания острой фазы заболевания.

Мясников подчеркнул, что спиртные напитки противопоказаны в острый период любого инфекционного заболевания, «когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме».

