Доктор Мясников рассказал, как укрепить иммунитет в сезон простуд
Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал несколько способов укрепить иммунитет. Об этом он побеседовал в эфире программы «О самом главном» на «России 1».
Во время разговора с гостем программы, доктором медицинских наук Николаем Филатовым, Мясников подчеркнул, что важно сосредоточиться на том, как перестать «гнобить и нагружать» иммунитет. Врач уточнил, что только у человека, ведущешего здоровый образ жизни, может иммунитет может быть «хорошим». Злоупотребление алкоголем, стресс, неправильное питание и курение Мясников причислил к факторам, негативно влияющим на здоровье.
Филатов отметил, что для защиты от простудных заболеваний важно предупредить переохлаждение. Специалист выделил вакцинацию как необходимую часть укрепления защиты организма.
Ранее Мясников ответил на предложение лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о закрытии границ, сказав, что россияне не могли спровоцировать вторую волну коронавируса выездами за рубеж.
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