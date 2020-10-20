Доктор Мясников рассказал, как укрепить иммунитет в сезон простуд

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал несколько способов укрепить иммунитет. Об этом он побеседовал в эфире программы «О самом главном» на «России 1».

Во время разговора с гостем программы, доктором медицинских наук Николаем Филатовым, Мясников подчеркнул, что важно сосредоточиться на том, как перестать «гнобить и нагружать» иммунитет. Врач уточнил, что только у человека, ведущешего здоровый образ жизни, может иммунитет может быть «хорошим». Злоупотребление алкоголем, стресс, неправильное питание и курение Мясников причислил к факторам, негативно влияющим на здоровье.

Филатов отметил, что для защиты от простудных заболеваний важно предупредить переохлаждение. Специалист выделил вакцинацию как необходимую часть укрепления защиты организма.