Доктор Мясников оценил предложение Жириновского о закрытии границ

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников раскритиковал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о запрете выезда из России из-за второй волны коронавируса.

Доктор пояснил, что мнение о том, что именно отдыхающие за границей россияне спровоцировали вторую волну заражений в России, неверное. По словам Мясникова, «ковид никуда и не уезжал». Об этом специалист рассказал в Telegram-канале. Он также отметил, что летом был спад эпидемии, а осенью начался ожидаемый подъем, передает Ura.ru.

Новости за ночь: Жириновский призвал не пускать россиян за границу

Мясников также объяснил, что с коронавирусом людям придется жить всегда, как с гриппом, ВИЧ, гепатитами и еще тысячами других вирусов и бактерий. Новое вирусное заболевание будет развиваться по синусоиде с периодом в несколько месяцев, пишут argumenti.ru.

По мнению Мясникова, в будущем увеличится число бессимптомных носителей вируса, а число тяжелых больных сократится.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:Владимир ЖириновскийКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры