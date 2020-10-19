Доктор Мясников оценил предложение Жириновского о закрытии границ
Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников раскритиковал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о запрете выезда из России из-за второй волны коронавируса.
Доктор пояснил, что мнение о том, что именно отдыхающие за границей россияне спровоцировали вторую волну заражений в России, неверное. По словам Мясникова, «ковид никуда и не уезжал». Об этом специалист рассказал в Telegram-канале. Он также отметил, что летом был спад эпидемии, а осенью начался ожидаемый подъем, передает Ura.ru.
Мясников также объяснил, что с коронавирусом людям придется жить всегда, как с гриппом, ВИЧ, гепатитами и еще тысячами других вирусов и бактерий. Новое вирусное заболевание будет развиваться по синусоиде с периодом в несколько месяцев, пишут argumenti.ru.
По мнению Мясникова, в будущем увеличится число бессимптомных носителей вируса, а число тяжелых больных сократится.
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