Доктор Мясников оценил предложение Жириновского о закрытии границ

Мясников также объяснил, что с коронавирусом людям придется жить всегда, как с гриппом, ВИЧ, гепатитами и еще тысячами других вирусов и бактерий. Новое вирусное заболевание будет развиваться по синусоиде с периодом в несколько месяцев, пишут argumenti.ru.

По мнению Мясникова, в будущем увеличится число бессимптомных носителей вируса, а число тяжелых больных сократится.

