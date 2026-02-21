При атаке ВСУ в Удмуртии пострадали 11 человек

Одиннадцать человек пострадали при атаке ВСУ в Удмуртии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.

Дроны ВСУ атаковали объект в Удмуртии

Ранее глава региона Александр Бречалов сообщил, что украинские БПЛА атаковали один из объектов в Удмуртии. Также он заявил о пострадавших, их число не называлось.

По данным регионального Минздрава, при атаке дронов на объект пострадали 11 человек. Трое были госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что тяжелораненого доставили вертолетом в Первую Республиканскую клиническую больницу в Ижевске, его прооперировали.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиУдмуртия

Горячие новости

Все новости

партнеры