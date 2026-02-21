При атаке ВСУ в Удмуртии пострадали 11 человек
21 февраля 202607:27
Одиннадцать человек пострадали при атаке ВСУ в Удмуртии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.
Ранее глава региона Александр Бречалов сообщил, что украинские БПЛА атаковали один из объектов в Удмуртии. Также он заявил о пострадавших, их число не называлось.
По данным регионального Минздрава, при атаке дронов на объект пострадали 11 человек. Трое были госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что тяжелораненого доставили вертолетом в Первую Республиканскую клиническую больницу в Ижевске, его прооперировали.
