При атаке ВСУ в Удмуртии пострадали 11 человек

Ранее глава региона Александр Бречалов сообщил, что украинские БПЛА атаковали один из объектов в Удмуртии. Также он заявил о пострадавших, их число не называлось.

По данным регионального Минздрава, при атаке дронов на объект пострадали 11 человек. Трое были госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что тяжелораненого доставили вертолетом в Первую Республиканскую клиническую больницу в Ижевске, его прооперировали.

