LG хочет зарегистрировать два товарных знака в РФ

По данным Роспатента, организация «ЭлДжи Электроникс Инк» подала в ведомство заявки на регистрацию брендов Mini RGB evo и TurboWash. Заявления были поданы в феврале текущего года.

По информации сервиса проверки контрагентов Rusprofile, в случае регистрации южнокорейский производитель сможет использовать товарные знаки для выпуска бытовой техники и электроники, в том числе пылесосов, стиральных и сушильных машин, кондиционеров, холодильников и микроволновых печей.

Ранее LG Electronics заявила, что не уходит с российского рынка и сохраняет бренд.

