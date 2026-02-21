LG хочет зарегистрировать два товарных знака в РФ
Компания LG Electronics хочет зарегистрировать в России два товарных знака. Об этом пишет РИА Новости.
По данным Роспатента, организация «ЭлДжи Электроникс Инк» подала в ведомство заявки на регистрацию брендов Mini RGB evo и TurboWash. Заявления были поданы в феврале текущего года.
По информации сервиса проверки контрагентов Rusprofile, в случае регистрации южнокорейский производитель сможет использовать товарные знаки для выпуска бытовой техники и электроники, в том числе пылесосов, стиральных и сушильных машин, кондиционеров, холодильников и микроволновых печей.
Ранее LG Electronics заявила, что не уходит с российского рынка и сохраняет бренд.
