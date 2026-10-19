У людей, которые регулярно занимаются спортом, вырабатывается дофамин, а также дисциплина и режим, так что они максимально приятные в работе и общении, а остановить их на пути к цели очень сложно. Об этом НСН рассказала создатель Всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.

Москвичка Алина Лысенко выиграла чемпионат мира по велоспорту. Вот только большую часть жизни она занималась фигурным катанием, которое бросила в 15 лет. Девушка решила попробовать себя в велоспорте, уже через год вышла на первые соревнования, а еще через год стала двукратной чемпионкой Европы среди юниоров. В этом году Лысенко выиграла взрослый чемпионат Европы и вот теперь — первое в карьере золото взрослого чемпионата мира. Кожевникова раскрыла, о чем говорит такой поворот в спортивной карьере.

«Спортивный человек, когда идет в большой спорт, вырабатывает в себе дисциплину, верность делу, самоотдачу, так как это определенная работа на высоких мощностях. Люди формируют в себе сильную личность. Именно эти качества позволили ей в наилучший период ее жизни выиграть то, что она выиграла. Так что это не от того, что человек пытался кому-то что-то доказать. Это стиль жизни. Такие люди чувствуют себя по-другому. Есть даже исследование, которое доказывает, что во время регулярных занятий спортом у человека вырабатывается дофамин. Такие люди в хорошем смысле зависимы от этого дофаминового бонуса. Человека, который занимается спортом всю жизнь, у которого выработан определенный график, режим, есть цель, сложно остановить. Это максимально классный сотрудник, как коллега, руководитель, потому что он знает, чего хочет», — рассказала она.