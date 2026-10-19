В Анголе начнет работу Русский дом
Русский дом откроют в Анголе до конца 2026 года. Об этом рассказал глава Россотрудничества Игорь Чайка, передает РИА Новости.
«До конца... года официальное представительство Россотрудничество начнет свою работу в Анголе», - отметил руководитель ведомства.
Кроме того, Чайка сообщил о продолжении создания договорно-правовой базы для открытия Русских домов в Алжире, Гвинее и Мали.
Ранее глава российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов рассказал, что Москва ведет переговоры с властями КНР о создании Русского дома в городе Далянь в северо-восточной провинции Ляонин.
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