В Анголе начнет работу Русский дом

Русский дом откроют в Анголе до конца 2026 года. Об этом рассказал глава Россотрудничества Игорь Чайка, передает РИА Новости.

«До конца... года официальное представительство Россотрудничество начнет свою работу в Анголе», - отметил руководитель ведомства.

Кроме того, Чайка сообщил о продолжении создания договорно-правовой базы для открытия Русских домов в Алжире, Гвинее и Мали.

Ранее глава российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов рассказал, что Москва ведет переговоры с властями КНР о создании Русского дома в городе Далянь в северо-восточной провинции Ляонин.

