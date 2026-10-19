«Он показал себя как вполне достойного актера драматического жанра. Это интересное перепрочтение его жизни, необычный для него фильм, и он тогда действительно удивил многих зрителей, которые не могли представить его в драматической роли. Оказалось, что он вполне себе достойный актер и очень хорошо вызывает переживания. Безусловно, сейчас у него картин не особо много и повторного пика карьеры, как, например, у Николаса Кейджа - у Жан-Клод Ван Дамма не предвидится. У него не получилось с карьерой так, как получилось у Сильвестра Сталлоне. Сталлоне не только талантливый актер, но и как продюсер, режиссер и сценарист себя показал. Чем отправил себя в высшие эшелоны и остается там до сих пор. Шварценеггер вот частично ушел в политическую карьеру, и остался иконой бодибилдинга. Но тем не менее Ван Дамм в хорошей форме, и огромное количество фанатов все еще реагируют и следят за ним. Он все еще в пачке кинозвезд, которых помнят. Он не сошел со сцены», - объяснил Баженов.

Ранее Евгений Баженов рассказал НСН, почему актер Том Холланд хотя и попал «в волну» успешных фильмов, но все равно уступает по калибру Леонардо ди Каприо.

