«Икона для нескольких поколений»: Почему зрители не готовы забыть Ван Дамма
Жан-Клод Ван Дамм и в 66 лет остается любим теми, кто вырос на его фильмах, заявил НСН Евгений Баженов.
Легенда боевиков 90-х Жан-Клод Ван Дамм перешел во второй или даже третий эшелон кинозвезд. Однако он все еще в хорошей форме, а фанаты по-прежнему его любят и следят за его карьерой. Об этом НСН рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов, также известный как BadComedian.
Накануне Жан-Клод Ван Дамм выложил в свои соцсети видео с тортом, в котором поздравил сам себя с днем рождения. Легенде боевиков исполнилось 66 лет. Свечу на праздничном торте Ван Дамм потушил своим фирменным ударом, как и полагается человеку, снявшемуся в «Кикбоксере» и пачке других культовых боевиков. Евгений Баженов уверен, что актер по-прежнему любим всеми, кто рос на его фильмах.
«Сложно говорить о его вкладе в мировой кинематограф, но то, что для российского зрителя и в целом зрителей стран СНГ он любим, уважаем и почитаем – это безусловно. Это культ, это икона для нескольких поколений. Его пик карьеры пришелся на открытие видеосалонов и продаж кассет в 90-х. Многие на нем росли, в том числе и я, и он, думаю, навсегда в сердечке всех фанатов боевиков», - считает Баженов.
Рассуждая о том, прошло ли время Ван Дамма, кинокритик напомнил, что в 2013 году актер умудрился удивить большое число зрителей, снявшись в драме «Ж.К.В.Д.» (JCVD).
«Он показал себя как вполне достойного актера драматического жанра. Это интересное перепрочтение его жизни, необычный для него фильм, и он тогда действительно удивил многих зрителей, которые не могли представить его в драматической роли. Оказалось, что он вполне себе достойный актер и очень хорошо вызывает переживания. Безусловно, сейчас у него картин не особо много и повторного пика карьеры, как, например, у Николаса Кейджа - у Жан-Клод Ван Дамма не предвидится. У него не получилось с карьерой так, как получилось у Сильвестра Сталлоне. Сталлоне не только талантливый актер, но и как продюсер, режиссер и сценарист себя показал. Чем отправил себя в высшие эшелоны и остается там до сих пор. Шварценеггер вот частично ушел в политическую карьеру, и остался иконой бодибилдинга. Но тем не менее Ван Дамм в хорошей форме, и огромное количество фанатов все еще реагируют и следят за ним. Он все еще в пачке кинозвезд, которых помнят. Он не сошел со сцены», - объяснил Баженов.
Ранее Евгений Баженов рассказал НСН, почему актер Том Холланд хотя и попал «в волну» успешных фильмов, но все равно уступает по калибру Леонардо ди Каприо.
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