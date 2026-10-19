Маск пообещал подарить американским детям акции SpaceX

Бизнесмен Илон Маск пообещал подарить каждому ребенку в США по одной акции своей компании SpaceX. Об этом он написал в соцсети Х.

Мать четверых детей Илона Маска сообщила о расставании с миллиардером

«В следующем году я подарю по одной акции SpaceX каждому ребенку в Америке», - заявил миллиардер.

По словам Маска, это станет первым из множества подобных событий.

Ранее Илон Маск в шутку задал вопрос о возможной цене покупки Великобритании.

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ФОТО: AP/TASS
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