Маск пообещал подарить американским детям акции SpaceX
19 октября 202612:14
Юлия Савченко
Бизнесмен Илон Маск пообещал подарить каждому ребенку в США по одной акции своей компании SpaceX. Об этом он написал в соцсети Х.
«В следующем году я подарю по одной акции SpaceX каждому ребенку в Америке», - заявил миллиардер.
По словам Маска, это станет первым из множества подобных событий.
Ранее Илон Маск в шутку задал вопрос о возможной цене покупки Великобритании.
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