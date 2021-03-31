Добровольцы рассказали о действии вакцины «КовиВак»
Добровольцы, согласившиеся участвовать в испытаниях российской вакцины от коронавируса «КовиВак» в Петербурге, рассказали о своем самочувствии изданию «Фонтанка».
Как рассказала изданию София, в основном в испытаниях препарата участвовали студенты 18–22 лет, были также три–четыре женщины. Всех проверили и изолировали в специальной клинике. По словам Софии, первый укол вакцины был очень болезненным: сильно болели руки, мышцы, место введения, у некоторых — голова. Через две недели была введена вторая доза препарата. Женщина рассказала, что рука у нее болела меньше, но воспалились челюстные лимфоузлы. Кроме того, в течение двух недель после укола у нее сохранялась субфебрильная температура (37,2–37,3 градуса).
Также женщина рассказала, что изменилась работа обоняния: неприятные запахи она стала замечать реже, а приятные чувствовать отчетливее.
Петербуржец Валерий рассказал, что после первой дозы «КовиВак» не почувствовал вообще ничего, а после второй появилась сонливость и вялость. На второй день после укола сильно болели суставы. Болело также место укола, при этом обезболивающие облегчения не приносили. Болезненные ощущения уменьшились к вечеру, а на следующий день вовсе прошли.
В инструкции к «КовиВаку» Центра имени Чуакова, опубликованной в государственном реестре лекарственных препаратов, указывается, что самыми частыми побочными эффектами в ходе клинических исследований были местные реакции: боль и уплотнение в месте инъекции. А также общие реакции: головная боль и кратковременная гипертермия. Чаще выявлялись реакции в легкой степени тяжести, тяжелых местных и системных побочных эффектов от вакцины нет.
25 марта Центр имени Чумакова ввел «КовиВак» в гражданский оборот.
Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в беседе с НСН, что «КовиВак» существенно отличается от двух других российских вакцин — «Спутника V» и «ЭпиВакКороны».
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