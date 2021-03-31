Добровольцы рассказали о действии вакцины «КовиВак»

Добровольцы, согласившиеся участвовать в испытаниях российской вакцины от коронавируса «КовиВак» в Петербурге, рассказали о своем самочувствии изданию «Фонтанка».

Как рассказала изданию София, в основном в испытаниях препарата участвовали студенты 18–22 лет, были также три–четыре женщины. Всех проверили и изолировали в специальной клинике. По словам Софии, первый укол вакцины был очень болезненным: сильно болели руки, мышцы, место введения, у некоторых — голова. Через две недели была введена вторая доза препарата. Женщина рассказала, что рука у нее болела меньше, но воспалились челюстные лимфоузлы. Кроме того, в течение двух недель после укола у нее сохранялась субфебрильная температура (37,2–37,3 градуса).

Также женщина рассказала, что изменилась работа обоняния: неприятные запахи она стала замечать реже, а приятные чувствовать отчетливее.