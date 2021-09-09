Дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19 ведут более 11 млн россиян

Дневник самонаблюдения после вакцинации COVID-19 на портале госуслуг ведут более 11 миллионов человек. Как пишет ТАСС, об этом рассказал замминистра здравоохранения России Павел Пугачев. Он подчеркнул, что медицинскому сообщество очень важно получать обратную связь от пациентов, поскольку это позволяет совершенствовать из работу.

Ранее на этой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что хотя бы одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции в стране около 46 миллионов человек. При этом, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 39 млн россиян.

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В свою очередь, руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что от COVID-19 в столице вакцинировались более 4,8 миллиона человек. Такие данные содержатся в презентации, которую он представил на Форуме социальных инноваций регионов, отмечает ТАСС.


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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