Для регионов России закупят 60 миллионов экспресс-тестов на COVID-19

Также, по ее словам, планируется нарастить объемы секвенирования возбудителей COVID-19 для своевременного выявления возможных новых мутаций вируса.

Голикова отметила, что высокий уровень выявляемости коронавируса за счет увеличения тестирования показали Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье. При этом суточный показатель госпитализации не превышает в этих регионах 6-9%.

За минувшие сутки в Росси выявлено 74 692 новых случаев заражения COVID-19.

