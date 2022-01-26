Для регионов России закупят 60 миллионов экспресс-тестов на COVID-19
Власти предполагают закупить 60 миллионов экспресс-тестов на коронавирус, их планируется направить в регионы России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
Также, по ее словам, планируется нарастить объемы секвенирования возбудителей COVID-19 для своевременного выявления возможных новых мутаций вируса.
Голикова отметила, что высокий уровень выявляемости коронавируса за счет увеличения тестирования показали Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье. При этом суточный показатель госпитализации не превышает в этих регионах 6-9%.
За минувшие сутки в Росси выявлено 74 692 новых случаев заражения COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru