Работодателям поручено отправить на удаленку максимальное число сотрудников
26 января 202217:16
Работодателям поручено перевести на удаленный режим работы максимальное число сотрудников. Об этом сообщала в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.
Вице-премьер также призвала регионы, где не действуют ограничительные меры из-за коронавируса, ввести их.
За минувшие сутки число зараженных выросло на 74 692 человек, это новый максимум с начала пандемии.
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26 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru