Работодателям поручено отправить на удаленку максимальное число сотрудников

Работодателям поручено перевести на удаленный режим работы максимальное число сотрудников. Об этом сообщала в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

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Вице-премьер также призвала регионы, где не действуют ограничительные меры из-за коронавируса, ввести их.

За минувшие сутки число зараженных выросло на 74 692 человек, это новый максимум с начала пандемии.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:РаботаКоронавирусТатьяна Голикова
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