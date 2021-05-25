Мурашко поддержал идею о снятии патентной защиты с вакцин от COVID-19

Мурашко отметил, что отказ от патентной защиты поможет сделать вакцинацию более доступной для населения. Ранее Индия и ЮАР призвали прекратить действие патентов на препараты от коронавирусной инфекции в 2020 году. Тогда предложение поддержали почти 60 стран.

Отмечается, что некоторые государства обеспокоены тем, что развитые страны опережают другие по темпам вакцинации. По данным РБК, в Китае в ходе вакцинации уже использовали 422 миллиона доз, в США израсходовали 275 миллионов доз. Россия находится на 11 месте по количеству примененных доз, всего в стране использовали 23 миллиона препаратов.

