Мурашко поддержал идею о снятии патентной защиты с вакцин от COVID-19
Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин против коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Всемирной ассамблее здравоохранения.
Мурашко отметил, что отказ от патентной защиты поможет сделать вакцинацию более доступной для населения. Ранее Индия и ЮАР призвали прекратить действие патентов на препараты от коронавирусной инфекции в 2020 году. Тогда предложение поддержали почти 60 стран.
Отмечается, что некоторые государства обеспокоены тем, что развитые страны опережают другие по темпам вакцинации. По данным РБК, в Китае в ходе вакцинации уже использовали 422 миллиона доз, в США израсходовали 275 миллионов доз. Россия находится на 11 месте по количеству примененных доз, всего в стране использовали 23 миллиона препаратов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru