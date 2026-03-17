СМИ: Иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху
17 марта 202610:25
Иран атаковал цели в Иерусалиме близ офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает телеканал SNN.
Ракеты упали в нескольких метрах от офиса, отмечает RT.
По данным канала, иранские военные успешно прорвали израильскую систему противовоздушной обороны, атаку не отразили в полной мере.
Ранее в Иране заявили, что многие ракетные склады республики уцелели в результате израильских и американских ударов.
