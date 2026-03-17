СМИ: Иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху

Иран атаковал цели в Иерусалиме близ офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает телеканал SNN.

Ракеты упали в нескольких метрах от офиса, отмечает RT.

По данным канала, иранские военные успешно прорвали израильскую систему противовоздушной обороны, атаку не отразили в полной мере.

Ранее в Иране заявили, что многие ракетные склады республики уцелели в результате израильских и американских ударов.

ФОТО: РИА Новости
