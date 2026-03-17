Под Белгородом в ДТП на карьере ГОК погибли пять рабочих

Пять человек погибли в результате аварии с самосвалом и автомобилем «УАЗ» на Лебединском горно-обогатительном комбинате в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что в карьере ГОК произошел несчастный случай с сотрудниками двух подрядных организаций.

«Большегрузный самосвал, принадлежащий подрядчику, перевозил горную массу и совершил наезд на автомобиль УАЗ. В салоне... находилась ремонтная бригада другой подрядной организации», - сообщила пресс-служба.

В результате ЧП скончались пять человек.

Ранее в Туринском районе Свердловской области лесовоз съехал с проезжей части и опрокинулся в кювет, пострадали два человека, пишет Ura.ru.

