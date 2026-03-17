Под Белгородом в ДТП на карьере ГОК погибли пять рабочих
Пять человек погибли в результате аварии с самосвалом и автомобилем «УАЗ» на Лебединском горно-обогатительном комбинате в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Отмечается, что в карьере ГОК произошел несчастный случай с сотрудниками двух подрядных организаций.
«Большегрузный самосвал, принадлежащий подрядчику, перевозил горную массу и совершил наезд на автомобиль УАЗ. В салоне... находилась ремонтная бригада другой подрядной организации», - сообщила пресс-служба.
В результате ЧП скончались пять человек.
Ранее в Туринском районе Свердловской области лесовоз съехал с проезжей части и опрокинулся в кювет, пострадали два человека, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- Россиянам объяснили, почему не появляются новые фудкорты
- В Крыму задержали мужчину, который открыл стрельбу по полицейским
- СМИ: Иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху
- Япония стала самой популярной страной у россиян для отдыха в мае
- Средства ПВО сбили над Россией еще 12 беспилотников ВСУ
- «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в нескольких странах
- В Благовещенске загорелся торговый центр
- В Грузии госпитализировали 93-летнего патриарха Илию II
- Лунгин рассказал, что фильм о Мамонове будет готов через три месяца