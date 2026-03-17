Россиянам объяснили, почему не появляются новые фудкорты

В России стало слишком много фудкортов, заявил НСН Сергей Миронов, а Булат Шакиров указал, что для них уже нет места в торговых центрах.

Россияне продолжают ходить в фудкорты, но рынок уже целиком заполнился, поэтому новых открытий будет все меньше, рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН.

В 2026 году в России готовятся к открытию 14 фудхоллов. Это на 30% меньше, чем в 2025 году, и в два раза меньше, чем в 2024-м. Такую статистику приводит «Коммерсантъ». Миронов не увидел в этой динамике чего-то страшного.

«Фудкортов просто стало достаточно для россиян. Интерес к ним не снизился, но больше их уже и не надо. Рынок заполнился, поэтому в 2027-м году особых открытий ждать не стоит. А сама концепция нравится людям — там достаточно низкий средний чек и какая угодно еда. Так что заполняемость остается на хорошем уровне», — отметил он.

В свою очередь, президент Союза торговых центров Булат Шакиров в разговоре с НСН указал на важную проблему индустрии.

«То, что фудкортов открылось в два раза меньше, чем два года назад, больше говорит о том, что у нас все-таки не так много площадей. Начало этого года также было очень плачевным для ресторанов и кафе: очень сильное снижение числа покупателей и высокая налоговая нагрузка из-за того, что государство увеличило НДС. Мы не увидим какого-то рывка в ближайший год, а на будущий год, наверное, сохранится дальнейшее снижение. Торговые центры традиционно зарабатывают за счет фэшн-ретейлеров, и уже только потом за счет фудкортов», — подчеркнул он.

Ранее кандидат экономических наук, владелица маркетингового агентства NewBlack, автор «Учебника ресторатора» Инна Щепетова назвала НСН рестораны в России, которые переживут «голодный год».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РесторанЕдаТорговые Центры

Горячие новости

Все новости

партнеры