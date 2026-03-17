«Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в нескольких странах
Акция «Бессмертный полк» в текущем году состоится в ряде государств, при этом для иностранных участников сохранится онлайн-формат. Об этом рассказала зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко в беседе с ТАСС.
По ее словам, внутри движения всегда готовятся к разным возможным форматам акции.
«Точно сохранится формат онлайн, поскольку мы видим еще огромный запрос и у зарубежной аудитории, потому что в некоторых странах... по определенным причинам очные форматы просто невозможны, но люди хотят сохранить память о своих родных героях», - рассказала Занко.
В 2025 году акция «Бессмертный полк» прошла в 57 регионах РФ и 120 странах мира, напоминает 360.ru.
