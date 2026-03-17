В Крыму задержали мужчину, который открыл стрельбу по полицейским

Жителя села Стефановка Джанкойского района Крыма задержали по подозрению в посягательстве на жизнь четырех сотрудников полиции. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по республике и городу Севастополю.

По данным ведомства, накануне замглавы районного отдела уголовного розыска, оперуполномоченный и двое полицейских прибыли к домовладению в Стефановке для оперативно-розыскных мероприятий на основании постановления Джанкойского суда. Хозяин дома не желал впускать правоохранителей и несколько раз выстрелил в них из ружья, а затем поджег свой автомобиль и попытался сжечь дом, пишет RT.

Злоумышленника обезвредили с помощью прибывшего подкрепления из сотрудников полиции и Росгвардии. При стрельбе полицейские получили множественные ранения, им своевременно оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

«Фигурант задержан органами СК... Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, контакты и связи подозреваемого, источники поступления оружия», - сообщает управление СК.

Правоохранители возбудили против 49-летнего злоумышленника уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников органов МВД в целях воспрепятствования их законной деятельности. Следствие предъявит подозреваемому обвинение будет ходатайствовать о заключении под стражу.

Ранее в Мариуполе нетрезвый мужчина открыл стрельбу из автомата в одном из кафе, обстрелял прибывших на место правоохранителей и бросил в них гранату.

