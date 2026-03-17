Средства ПВО сбили над Россией еще 12 беспилотников ВСУ
17 марта 202609:39
Российские военные за два часа ликвидировали над регионами страны 12 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«С 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов», - рассказали в ведомстве.
В частности, шесть дронов сбили в Ленинградской области, два – в Краснодарском крае, по одному – в Брянской, Костромской, Смоленской областях и над водами Азовского моря.
В ночь на 17 марта над регионами России уничтожили 206 украинских БПЛА, пишет Ura.ru.
- Средства ПВО сбили над Россией еще 12 беспилотников ВСУ
