Япония стала самой популярной страной у россиян для отдыха в мае
Япония стала наиболее популярной страной для отдыха на майские выходные среди самостоятельных российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
Платформа проанализировала бронирования отелей россиянами на 1 - 11 мая. Самой популярной страной для отдыха в этот период стала Япония, которую выбрали 14,3% путешественников. За год спрос вырос вдвое.
«Следом идут Турция (13,6%), Китай (7,4%), Италия (6,7%) и Испания (6,7%) - последние две страны пришли на смену востребованным год назад Беларуси и Франции», - рассказали в OneTwoTrip.
Среди направлений по России туристы чаще выбирали Татарстан (17,3%), Санкт-Петербург (13,8%), Краснодарский край (10%), Калининград (5,2%), Нижний Новгород (3,8%).
Между тем основательница турагентства Mayel Travel Майя Котляр сообщила, что из-за ситуации на Ближнем Востоке российские туристы начали менять планы поездок и выбирать азиатские направления, цены на отдых растут как минимум на 15%, пишет 360.ru.
Горячие новости
- Россиянам объяснили, почему не появляются новые фудкорты
- В Крыму задержали мужчину, который открыл стрельбу по полицейским
- СМИ: Иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху
- Под Белгородом в ДТП на карьере ГОК погибли пять рабочих
- Япония стала самой популярной страной у россиян для отдыха в мае
- Средства ПВО сбили над Россией еще 12 беспилотников ВСУ
- «Бессмертный полк» в 2026 году пройдет в нескольких странах
- В Благовещенске загорелся торговый центр
- В Грузии госпитализировали 93-летнего патриарха Илию II
- Лунгин рассказал, что фильм о Мамонове будет готов через три месяца