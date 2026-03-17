Глава Госсовета Татарстана Мухаметшин покинул свой пост

Глава Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин досрочно ушел в отставку. Об этом сообщили в парламенте республики.

Мухаметшин рассказал, что принял «непростое решение» и сложил полномочия депутата и председателя парламента.

«Это решение было обдуманным и взвешенным. В политике, как и в любой сфере деятельности, должна быть преемственность», - подчеркнул политик.

Депутаты поддержали решение Мухаметшина.

Фариду Мухаметшину 78 лет, он занимал пост председателя Госсовета Татарстана с 1998 года.

Ранее сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг досрочно сложил полномочия в связи с решением отправиться в зону проведения специальной военной операции.

