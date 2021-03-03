Не все коту Масленица: ЦБ подсчитал блинный индекс, но не по канонам

В 125 рублей оценили эксперты Главного управления Центрального банка России по ЦФО приготовление стопки блинов для московской семьи из четырех человек на Масленицу, которая в этом году выпала на неделю с 8 по 14 марта. В Подмосковье чуть дешевле – 118 рублей. За год стоимость блинов выросла на 3,1% для москвичей и на 3,5% для жителей области. Подорожали такие ингредиенты, как сахар и мука, а цены на молоко практически не изменились, констатировали эксперты ЦБ.

Что касается блинов с начинками, то самыми популярными у россиян в ЦБ сочли блины со сгущенкой – они обойдутся в 232 рубля для москвичей и в 225 рублей для жителей Подмосковья. Блины с мясом для жителей Москвы будут стоить 289 рублей, для жителей Подмосковья – 273 рубля. Блины с вареньем обойдутся в 219 и 189 соответственно, с творогом – 296 и 266 рублей.

Перечисленными начинками «блинный набор» Центробанка и ограничивается. Хотя в России количество начинок для блинов всегда было неисчерпаемо, и уж сгущенка точно не являлась наиболее распространенной «спутницей» блинов. Рецептов можно насчитать десятки, если не сотни: мясные, рыбные, овощные, фруктовые, сладкие, соленые…

Чтобы не превращаться в поваренную книгу, обратимся к чеховскому рассказу «О бренности» - там как раз про то, с чем едали блины в России. Там были и «сельди с горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая икра, свежая семга». Не говоря уж о сметане, горячем масле и прочих сардинках.

Правда, для героя чеховского рассказа надворного советника Подтыкина дело кончилось апоплексическим ударом.

В наши дни апоплексический удар, скорее, хватит от цен на икру, семгу и других отличных от сгущенки блинных начинок. К примеру, в гипермаркетах одной из крупных сетей кусок филе семги слабосоленой массой 300 граммов стоит 440 рублей по карте лояльности, без таковой – 660. Цена за килограмм на сайте магазина указана в 1466 рублей. А икра красная лососевая зернистая, производимая под собственной торговой маркой сети, стоит 740 рублей за банку в 140 граммов.

Возможно, как раз поэтому эксперты ЦБ и не стали включать их в свои блинные расчеты. Скушал блин со сгущенкой – живи и радуйся. А об икре и думать нечего – а то, как надворного советника, удар хватит.

