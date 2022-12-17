Диетологи раскрыли пользу пряностей для организма
Специи и приправы отличаются по происхождению и влиянию на организм человека, пишут «Известия».
«Важно понимать, что специи не растут. Самые настоящие специи — соль, сахар, сода, уксус, лимонная кислота. Пряности — это то, что растет: плоды, листья, коренья. Приправа — смесь пряностей и специй (в редких случаях — с добавлением ароматизаторов, глутамата натрия, сахара)», — пояяснил генеральный директор производителя приправ и пряностей Peppermania Андрей Емец.
Диетолог Людмила Микитюк напоминает, приправы - это не просто кулинарные добавки, в их состав входят различные витамины, микроэлементы, кислоты, которые влияют на самочувствие человека.
Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов подтвердил этот тезис.
« Многие пряности обладают антибактериальным эффектом. Эти свойства реально спасают тысячи жизней в странах с низким уровнем санитарной культуры. Пряности убивают микробов в желудке, а также стимулируют выработку соляной кислоты, которая тоже уничтожает бактерии. В результате риск заразиться пищевой инфекцией снижается», - отметил он.
Как сказал Андрей Емец, в России наибольшей популярностью пользуется черный молотый перец, на втором месте перец в горошке, на третьем — красный молотый. Эти специи богаты витаминами А, С, Р, В, калием и марганцем.
Шафран содержит витамины С и В6, магний, железо калий, омега-3 жирные кислоты. Он полезен диабетикам для снижения уровня сахара в крови, нормализует гормональный фон, избавляет от хандры.
Кардамон - природный антиоксидант, который выводит холестерин, является хорошим средством от простуды и стрессов. Как и куркума, которая также обладает противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами.
Гастроэнтерологи напоминают, что пряности — это просто пища с некоторыми свойствами. При этом отдельные из них могут проявиться только, если употреблять максимально возможное их количество длительное время.
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