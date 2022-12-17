Диетологи раскрыли пользу пряностей для организма

«Важно понимать, что специи не растут. Самые настоящие специи — соль, сахар, сода, уксус, лимонная кислота. Пряности — это то, что растет: плоды, листья, коренья. Приправа — смесь пряностей и специй (в редких случаях — с добавлением ароматизаторов, глутамата натрия, сахара)», — пояяснил генеральный директор производителя приправ и пряностей Peppermania Андрей Емец.

Диетолог Людмила Микитюк напоминает, приправы - это не просто кулинарные добавки, в их состав входят различные витамины, микроэлементы, кислоты, которые влияют на самочувствие человека.

Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов подтвердил этот тезис.

« Многие пряности обладают антибактериальным эффектом. Эти свойства реально спасают тысячи жизней в странах с низким уровнем санитарной культуры. Пряности убивают микробов в желудке, а также стимулируют выработку соляной кислоты, которая тоже уничтожает бактерии. В результате риск заразиться пищевой инфекцией снижается», - отметил он.