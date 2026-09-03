ИКАО призвала к оперативному обмену информацией об угрозах самолетам

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) обратилась к странам‑участницам после того, как Киев сделал ряд заявлений, касающихся воздушного пространства России, сообщает РИА Новости.

СМИ: Украина призвала Организацию гражданской авиации запретить полеты над РФ

Организация призвала оперативно обмениваться данными об угрозах гражданским самолетам. «Государства‑члены должны оперативно обмениваться информацией об угрозах, когда какие‑либо действия создают риски для гражданских воздушных судов», — следует из заявления ИКАО.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
ТЕГИ:РоссияУкраинаСамолетыАвиация

Горячие новости

Все новости

партнеры