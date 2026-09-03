ИКАО призвала к оперативному обмену информацией об угрозах самолетам
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) обратилась к странам‑участницам после того, как Киев сделал ряд заявлений, касающихся воздушного пространства России, сообщает РИА Новости.
Организация призвала оперативно обмениваться данными об угрозах гражданским самолетам. «Государства‑члены должны оперативно обмениваться информацией об угрозах, когда какие‑либо действия создают риски для гражданских воздушных судов», — следует из заявления ИКАО.
Ранее президент России Владимир Путин ответил на угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес российской гражданской авиации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МИД РФ: Угрозы Зеленского «закрыть небо над РФ» могут быть планом Запада
- ИКАО призвала к оперативному обмену информацией об угрозах самолетам
- В «Яндексе» не подтвердили наличие у «Алисы» полного доступа к данным пользователей
- «Сикс-севен» и «БПЛА» стали претендентами на «Слово года»
- Apple утвердила вознаграждение в $47 млн для Тима Кука
- Джордж Клуни получил «Золотого льва»
- Выпущен трейлер первого сезона сериала «Гарри Поттер»
- ЕС может ввести ограничения против еще 1,6 тыс. лиц в рамках санкций против РФ
- ФРГ передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсию в Лейпциге
- В России расширят программу диспансеризации