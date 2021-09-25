Гастроэнтеролог предупредила об опасности горячего чая
Слишком горячий чай может причинить вред здоровью. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.
«По поводу горячих напитков есть исследование, что они могут привести к развитию онкологических заболеваний, могут быть повреждены пищевод, гортань. Поэтому мы завариваем чай не кипятком и пьем несколько остывшим. Самое лучшее, если чай соотносится с температурой тела», — предупредила врач.
При этом диетолог допустила, что напиток может быть чуть горячее, «но кипяток пить однозначно не надо».
Арзуманян также рассказала, что чай нужно пить через пять минут после заваривания. Для большей пользы в напиток можно добавлять сушеные фрукты, травы и специи: например, яблоки, корочки апельсина, чабрец, корицу.
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