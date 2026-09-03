В «Яндексе» не подтвердили наличие у «Алисы» полного доступа к данным пользователей

По его словам, у ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, к которым пользователь дал явное разрешение. Пользователь в настройках может сам выбрать ассистента – зарубежного или российского.

«Алиса AI» не получает дополнительных возможностей и не обладает преимуществом по сравнению с зарубежными моделями. Ей доступны только ее основные функции, отметил Рютин.

Ранее россиян предупредили о случаях слежки через «умные» колонки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

