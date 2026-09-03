В «Яндексе» не подтвердили наличие у «Алисы» полного доступа к данным пользователей
«Алиса AI» получает ограниченный доступ к данным пользователей, в том числе к банковским приложениям, сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя группы безопасности «Алисы AI» и автономного транспорта «Яндекса» Бориса Рютина.
По его словам, у ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, к которым пользователь дал явное разрешение. Пользователь в настройках может сам выбрать ассистента – зарубежного или российского.
«Алиса AI» не получает дополнительных возможностей и не обладает преимуществом по сравнению с зарубежными моделями. Ей доступны только ее основные функции, отметил Рютин.
Ранее россиян предупредили о случаях слежки через «умные» колонки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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