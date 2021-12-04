Диетолог развенчала миф о норме питья 2 л воды в день
Диетолог Юлия Чехонина поддержала позицию американских ученых, которые считают ложной необходимость пить по два литра воды в день. Эксперт в беседе с 5-tv.ru подчеркнула, что требование не подтверждено наукой.
По словам диетолога, когда речь идет о двух литрах жидкости, необходимых организму человека, следует говорить не только о выпитой воде.
«Нужно понимать, что жидкость находится еще и в составе продуктов. То есть в составе еды мы тоже получаем воду — до 800 мл. Еще около 400 мл образуется у нас в организме — это эндогенная жидкость», — считает Юлия Чехонина.
По ее словам, индивидуальную норму жидкости можно рассчитать, умножив каждый килограмм нормальной массы тела на 35-40 мл.
Диетолог отметила, что чистой воды ежедневно следует выпивать не менее двух стаканов.
Ранее кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о важности воды для человеческого организма.
«Вода – это важная составляющая нашей жизни. Человеческий организм на 75% состоит из воды. Вода поддерживает жизнеспособность, являясь растворителем всех биологически активных компонентов, пропускает их в клетки нашего организма и выводит из клеток продукты распада. Недостаток воды приводит не только к снижению метаболических процессов, но и к накоплению продуктов обмена, к отравлению организма, интоксикации. Здоровый человек должен выпивать не менее 2,5 л воды в день», - отметила специалист.
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