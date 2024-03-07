Диетолог рассказал об опасности просроченного пива

По их словам, около половины продаваемого на разлив из кег пива — просрочка, которое пить не стоит. Что касается пива в пластиковых бутылках, долю просрочки можно оценивать в пределах 10–15%. С напитками в стекле и банках ситуация более стабильна: объем просрочки составляет несколько процентов.

Пиво с истекшим сроком годности теряет свои потребительские свойства, а вредные вещества из упаковки могут в течение долгого хранения «мигрировать» в сам напиток. В результате процессов брожения накапливаются продукты распада полисахаридов и других веществ, что опасно для здоровья. Эта среда может привести как к несварению, так и к более серьезным последствиям.

Ранее стало известно, что употребление пива способствует обезвоживанию организма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

