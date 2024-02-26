Врач: употребление пива способствует обезвоживанию организма
Чрезмерное употребление пива может оказывать негативное влияние на организм и приводит к его обезвоживанию, сообщает телеканал «360» со ссылкой на уролога Дмитрия Журавского.
По словам врача, злоупотребление этим и другими алкогольными напитками может приводить к обезвоживанию организма. Это ведет к увеличению концентрации мочи, задержке солей и образованию камней.
Эксперт также назвал мифом мнение о том, что пиво полезно для профилактики мочекаменной болезни.
Ранее стало известно, что пиво может улучшить память, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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