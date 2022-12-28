Диетолог рассказала, сколько алкоголя принять на Новый год без вреда здоровью

По ее словам, необходимо отказаться от коктейлей и газированных напитков. Белое сухое вино максимально некалорийный алкоголь, кроме того, в нем содержится мало этилового спирта, что снижает нагрузку на печень. Если не получается отказаться от газированных алкогольных напитков, то можно выпить один бокал, а дальше перейти на сухое вино или подержать бокал с игристым вином до момента, когда оно «выдохнется».

При этом эксперт отметила вред смешивания алкоголя со сладкими напитками, так как это усиливает его всасывание в кровь, и человек быстрее пьянеет.

С 1 января 2023 года в России минимальная розничная цена бутылки игристого вина составит 239 рублей за 0,75 литра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

