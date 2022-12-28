В России с 2023 года подорожают игристые вина
С 1 января 2023 года в России минимальная розничная цена бутылки игристого вина составит 239 рублей за 0,75 литра, сообщает телеканал «360» со ссылкой на указ глава Минфина Антона Силуанова, который опубликован на официальном портале правовой информации.
В настоящее время бутылку игристого можно купить от 169 рублей. Министерство определило, что минимальная оптовая цена составит 199 рублей (вместо 137), а минимальная отпускная — 166 рублей за бутылку объемом 0,75 литра. Приказ будет действовать до 31 декабря 2028 года.
Чтобы выбрать качественный напиток, нужно обращать внимание на маркировку бутылки, цену и надписи на этикетках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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