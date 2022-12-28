В России с 2023 года подорожают игристые вина

В настоящее время бутылку игристого можно купить от 169 рублей. Министерство определило, что минимальная оптовая цена составит 199 рублей (вместо 137), а минимальная отпускная — 166 рублей за бутылку объемом 0,75 литра. Приказ будет действовать до 31 декабря 2028 года.

Чтобы выбрать качественный напиток, нужно обращать внимание на маркировку бутылки, цену и надписи на этикетках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

