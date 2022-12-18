Стало известно, как выбрать лучшее шампанское на Новый год

По ее словам, чтобы выбрать качественный напиток, нужно обращать внимание на маркировку бутылки, цену и надписи на этикетках. Игристые вина и любой другой алкоголь следует покупать только в магазинах, поскольку в случае приобретения товара с рук или через интернет можно столкнуться с контрафактом. Также нужно обращать внимание на маркировку бутылок, на которой должна присутствовать федеральная специальная марка, которую можно проверить через приложение Росалкогольрегулирования «Антиконтрафакт – Алко».

Эксперт отметила, что минимальная розничная цена на игристые вина в России на сегодняшний день составляет 169 рублей за 0,75 литра, а с Нового года ее поднимут до 239 рублей. Также в составе напитка не должно быть ароматизаторов и красителей.

Ранее ведущий специалист Экспертного центра Союза потребителей «РОСКОНТРОЛЬ» Елена Менячихина в пресс-центре НСН дала советы россиянам по выбору шампанского в преддверии Нового года.

