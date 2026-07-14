Диетолог рассказала о привычках, провоцирующих приступы изжоги

Диетолог клиники «Атлас» Анастасия Ефимова перечислила продукты, которые чаще всего провоцируют изжогу. Своими наблюдениями она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, в первую очередь стоит резко ограничить или полностью исключить из рациона алкоголь. Классическими триггерами приступа также считаются жирная, острая и жареная пища, поскольку она замедляет опорожнение желудка и негативно влияет на тонус сфинктера.