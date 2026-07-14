Диетолог рассказала о привычках, провоцирующих приступы изжоги

Диетолог клиники «Атлас» Анастасия Ефимова перечислила продукты, которые чаще всего провоцируют изжогу. Своими наблюдениями она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, в первую очередь стоит резко ограничить или полностью исключить из рациона алкоголь. Классическими триггерами приступа также считаются жирная, острая и жареная пища, поскольку она замедляет опорожнение желудка и негативно влияет на тонус сфинктера.

Диетолог назвала неочевидный продукт, вызывающий диабет

Ефимова добавила, что неприятные симптомы могут вызывать кофе, шоколад и мята. В этот список также вошли цитрусовые, томаты, лук и чеснок.

При этом врач подчеркнула важность не только состава еды, но и манеры ее употребления. Даже безопасные продукты способны спровоцировать изжогу, если человек плотно поужинал жирной пищей, употребил алкоголь и сразу лег после приема еды.

Ранее врач-диетолог рассказал о негативных последствиях для ЖКХ употребления окрошки и арбуза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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