Диетолог рассказала о привычках, провоцирующих приступы изжоги
Диетолог клиники «Атлас» Анастасия Ефимова перечислила продукты, которые чаще всего провоцируют изжогу. Своими наблюдениями она поделилась в беседе с «Лентой.ру».
По словам специалиста, в первую очередь стоит резко ограничить или полностью исключить из рациона алкоголь. Классическими триггерами приступа также считаются жирная, острая и жареная пища, поскольку она замедляет опорожнение желудка и негативно влияет на тонус сфинктера.
Ефимова добавила, что неприятные симптомы могут вызывать кофе, шоколад и мята. В этот список также вошли цитрусовые, томаты, лук и чеснок.
При этом врач подчеркнула важность не только состава еды, но и манеры ее употребления. Даже безопасные продукты способны спровоцировать изжогу, если человек плотно поужинал жирной пищей, употребил алкоголь и сразу лег после приема еды.
Ранее врач-диетолог рассказал о негативных последствиях для ЖКХ употребления окрошки и арбуза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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