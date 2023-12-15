Диетолог рассказала о пользе рыбы для сердечно-сосудистой системы

По ее словам, в рыбе содержатся полноценный белок, омега-3, витамины D, A и B12, цинк, кальций, селен, йод, железо. Регулярное наличие в рационе морепродуктов и рыбы существенно уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетолог подчеркнула, что рыбу можно употреблять в пищу два раза в неделю. Одна порция должна содержать жирную морскую рыбу, в которой больше омеги-3: нерку, кету, лосось, горбушу, семгу, кижуча, скумбрию, сельдь и сардины. На вторую порцию должна приходиться нежирная белая морская рыба — минтай, пикша и треска.

Ранее эксперт по сну и терапевт Дениз Иордаш заявила, что острая пища негативно влияет на качество сна и может стать причиной бессонницы.

