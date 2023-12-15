Диетолог рассказала о пользе рыбы для сердечно-сосудистой системы
Некоторые виды рыбы благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и могут помочь поддержать ее здоровье. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила диетолог Ольга Лушникова.
По ее словам, в рыбе содержатся полноценный белок, омега-3, витамины D, A и B12, цинк, кальций, селен, йод, железо. Регулярное наличие в рационе морепродуктов и рыбы существенно уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Диетолог подчеркнула, что рыбу можно употреблять в пищу два раза в неделю. Одна порция должна содержать жирную морскую рыбу, в которой больше омеги-3: нерку, кету, лосось, горбушу, семгу, кижуча, скумбрию, сельдь и сардины. На вторую порцию должна приходиться нежирная белая морская рыба — минтай, пикша и треска.
Ранее эксперт по сну и терапевт Дениз Иордаш заявила, что острая пища негативно влияет на качество сна и может стать причиной бессонницы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Диетолог рассказала о пользе рыбы для сердечно-сосудистой системы
- Южная Корея выразила протест России и КНР из-за пролета самолетов
- Белгородский чиновник пострадал при подрыве машины на мине
- ОКР не будет финансово поддерживать спортсменов с нейтральным статусом
- Евросоюз разблокировал для Польши €5 млрд
- На Украине депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета, пострадали 26 человек
- Аэропорт Краснодара принял тестовый рейс
- Охранницу гимназии Брянска, где произошла стрельба, перевели под домашний арест
- Япония заявила о готовности заморозить активы 43 российских организаций
- Bloomberg сообщил об «ужасной» картине экономического роста Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru