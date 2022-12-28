Диетолог рассказала, как сделать селедку под шубой полезнее

Эксперт посоветовала использовать при изготовлении домашнего майонеза перепелиные яйца, разбавленные нежирной сметаной или несладким натуральным йогуртом. Можно также прочти полностью заменить майонез сметаной, выдавив в нее лимонный сок, указала диетолог. Следящим за фигурой людям врач порекомендовала уменьшить количество картофеля в популярном салате, добавив при этом больше отварной свеклы и моркови.

Соломатина добавила, что отваренные овощи необходимо подержать в холодильнике перед нарезкой. Она отметила, что резать и употреблять овощи лучше в прохладном виде, так как крахмал при этом станет резистентным. При этом у людей, страдающих диабетом, не будет скачка уровня глюкозы в крови, а тем, кто борется с лишним весом, удастся избежать выброса инсулина.

Ранее Соломатина заявила, что самые популярные новогодние салаты — оливье и селедка под шубой — не слишком полезны для здоровья, особенно при употреблении в больших количествах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

