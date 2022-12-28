Диетолог рассказала, как сделать селедку под шубой полезнее
Сельдь под шубой может стать полезнее благодаря замене магазинного майонеза на домашний, а также при увеличении количества отварных овощей в составе. Об этом порталу News.ru заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
Эксперт посоветовала использовать при изготовлении домашнего майонеза перепелиные яйца, разбавленные нежирной сметаной или несладким натуральным йогуртом. Можно также прочти полностью заменить майонез сметаной, выдавив в нее лимонный сок, указала диетолог. Следящим за фигурой людям врач порекомендовала уменьшить количество картофеля в популярном салате, добавив при этом больше отварной свеклы и моркови.
Соломатина добавила, что отваренные овощи необходимо подержать в холодильнике перед нарезкой. Она отметила, что резать и употреблять овощи лучше в прохладном виде, так как крахмал при этом станет резистентным. При этом у людей, страдающих диабетом, не будет скачка уровня глюкозы в крови, а тем, кто борется с лишним весом, удастся избежать выброса инсулина.
Ранее Соломатина заявила, что самые популярные новогодние салаты — оливье и селедка под шубой — не слишком полезны для здоровья, особенно при употреблении в больших количествах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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