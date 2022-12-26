Диетолог посоветовала, как выбрать рыбу к новогоднему столу
Красная рыба на новогоднем столе должна иметь натуральный цвет. Полезные советы диетолога Елены Соломатиной по выбору рыбы к праздничному ужину опубликовало издание News.ru.
По мнению диетолога, при выборе рыбы стоит отдавать предпочтение товарам известных брендов. Соломатина отметила важность состава рыбы: чем меньше в нем консервантов, тем лучше. Врач предупредила, что рыба не должна быть слишком соленой, так как на праздничном столе, скорее всего, будет другая соленая еда: красная икра, оливье, колбасы.
Отдельно диетолог подчеркнула пользу красной рыбы, которая содержит витамины A и D, омега-3, фосфор и белок. Однако Соломатина посоветовала не покупать подкрашенную рыбу, к тому же, выращиваемую в аквариумах на искусственной форме и откормленную комбикормом. По ее словам, такой продукт теряет свои полезные качества.
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