Диетолог посоветовала, как выбрать рыбу к новогоднему столу

По мнению диетолога, при выборе рыбы стоит отдавать предпочтение товарам известных брендов. Соломатина отметила важность состава рыбы: чем меньше в нем консервантов, тем лучше. Врач предупредила, что рыба не должна быть слишком соленой, так как на праздничном столе, скорее всего, будет другая соленая еда: красная икра, оливье, колбасы.

Отдельно диетолог подчеркнула пользу красной рыбы, которая содержит витамины A и D, омега-3, фосфор и белок. Однако Соломатина посоветовала не покупать подкрашенную рыбу, к тому же, выращиваемую в аквариумах на искусственной форме и откормленную комбикормом. По ее словам, такой продукт теряет свои полезные качества.

Ранее Роскачество назвало небезопасными большинство пресервов из сельди на российском рынке. В исследовании участвовали 19 основных торговых марок, на долю которых приходится до 80% рынка. Безопасными из них оказались лишь 9 из 19 торговых марок. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

