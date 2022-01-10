Диетолог рассказала, как сбросить набранный за праздники вес
Избавиться от лишнего веса, который появился после новогодних застолий, помогут овощи и вода. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Диетолог отметила, что важно не поддаваться стрессу из-за дополнительных двух-трех килограммов, потому чаще всего их причина – лишняя жидкость в организме.
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«Жидкость можно убрать. Как ни странно, нужно пить, не допускать обезвоживания. Но пить надо не соки и не чай, а просто воду. Можно добавить лимон. Пить надо часто, дробными порциями», – подчеркнула Соломатина в беседе с «Радио 1».
По словам врача, необходимо добавить в свой рацион овощи и продукты, богатые калием.
«Это тыква, томатный сок, картофель. Запаситесь овощами – они дают клетчатку, их должно быть не менее половины тарелки», – объяснила диетолог.
Ранее врач-диетолог и терапевт Анна Белоусова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскрыла секрет эффективной подготовки к пляжному сезону.
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