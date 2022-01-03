«Рыбный день и ежовые рукавицы»: Диетолог рассказала, как «разгрузиться» между Новым годом и Рождеством
В предстоящие праздники можно набрать до 7 кг, а сгонять их придется в два раза дольше, сказала НСН Анна Белоусова.
Рыбный или фруктовый день могут стать прекрасной разгрузкой для организма между Новым годом и Рождеством, рассказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-диетолог и терапевт Анна Белоусова.
«Между Новым годом и Рождеством есть несколько дней, когда можно дать себе прийти в форму и разгрузиться. В разгрузочные дни не надо голодать ни в коем случае, это может быть творог, рис или компот из сухофруктов, либо даже легкий «рыбный день». Питаться нужно 5-7 раз в день, это поможет организму прийти в себя. Если есть возможность, можно сделать фруктовый разгрузочный день, это тоже очень хорошо. Здесь подойдут абсолютно любые фрукты, кроме бананов, их долой. В эти дни надо по возможности полностью убрать соленые продукты, это позволит подтянуться, избавиться от лишней влаги и отеков на лице», - сказала Белоусова.
По ее словам, у женщин обязательно «отзовется лицо» на лишние праздничные килограммы, поэтому на несколько дней пригодятся «ежовые рукавицы».
«От Нового года до Рождества семь дней, при желании за это время можно набрать 7 кг. Это будет огромным стрессом для организма, потому что тут же отзовутся спина, вены, ноги, а у женщин на такой набор отзовется лицо. А сгонять эти килограммы придется вдвое дольше, чем они набирались. Новогодние праздники мы будем праздновать весело, как желудок хочет, не забывая купить в аптеке ферментные препараты, потому что наша пищеварительная система плохо переносит такую резкую, колоссальную нагрузку. А вот между праздниками можно взять себя в ежовые рукавицы, чтобы и Новый год был хороший, и Рождество, а между ними пусть будет немножко ограничительная диета», - посоветовала собеседница «Радиоточки НСН».
Ранее Белоусова рассказывала НСН, во сколько надо садиться за праздничный стол, чтобы не объесться.
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