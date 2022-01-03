«Рыбный день и ежовые рукавицы»: Диетолог рассказала, как «разгрузиться» между Новым годом и Рождеством

По ее словам, у женщин обязательно «отзовется лицо» на лишние праздничные килограммы, поэтому на несколько дней пригодятся «ежовые рукавицы».

«От Нового года до Рождества семь дней, при желании за это время можно набрать 7 кг. Это будет огромным стрессом для организма, потому что тут же отзовутся спина, вены, ноги, а у женщин на такой набор отзовется лицо. А сгонять эти килограммы придется вдвое дольше, чем они набирались. Новогодние праздники мы будем праздновать весело, как желудок хочет, не забывая купить в аптеке ферментные препараты, потому что наша пищеварительная система плохо переносит такую резкую, колоссальную нагрузку. А вот между праздниками можно взять себя в ежовые рукавицы, чтобы и Новый год был хороший, и Рождество, а между ними пусть будет немножко ограничительная диета», - посоветовала собеседница «Радиоточки НСН».

Ранее Белоусова рассказывала НСН, во сколько надо садиться за праздничный стол, чтобы не объесться.

